Təcavüzkar erməni ordusununun növbəti təxribatının qarşısını alan və əks-hücuma keçən rəşadətli Azərbaycan Ordusu düşmənin 2500-dən çox canlı qüvvəsini və yüzlərlə texnikasını məhv edib.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə qalan erməni hərbçilərinin meyitləri və texnikalarını əks etdirən görüntülər yayılıb.



Metbuat.az onları təqdim edir:





























































You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.