Ermənistanın dövlət səviyyəsində terror siyasəti davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev "Tvitter" hesabında yazıb.



“Ermənistanın cəzasız qalması onu müharibə və hərbi cinayətlərə təşviq edir. Humanitar atəşkəsdən sui-istifadə edərək, Ermənistan Gəncənin əhalisi sıx olan yaşayış hissəsini atəşə tutdu".





