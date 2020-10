Ermənilərin “Aprel qəhrəmanı” məhv edilib

Aprel müharibəsinin iştirakçısı olmuş daha bir erməni döyüşçü məhv edilib. Belə ki, bu gün Azərbaycan ordusunun keçirdiyi uğurlu əməliyyatlar nəticəsində 25 yaşlı Benik Hambardzumyan adlı erməni hərbçisi öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki. bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb.



Qeyd edilir ki, sentyabrın 27-dən Dağlıq Qarabağda döyüşlərə qatılan Hambardzumyan guya Aprel müharibəsinin "qəhrəmanlarından" olub.



O, hərbçilərimizin torpaqları işğaldan azad etməyə başladığını eşidərək erməni ordusuna yazılıb. Nəticədə bu dəfə peşəkar ordumuzun hədəfindən qaça bilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.