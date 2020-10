Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Əhaliyə Vətəndaşlıq Xidməti Tresti I Fəxri Xiyabanda təmir və abadlıq işlərinin aparılması üçün kotirovka sorğusu elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sorğuda iştirak etmək istəyənlər təkliflərini noyabrın 23-ü, saat 12:00-a qədər qurumun yerləşdiyi Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Parlament prospekti, 500, ev 2 ünvanına təqdim edə bilərlər.

Maraqlanan təşkilatlar (050) 388-18-87 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.