Erməni kişilərindən əli üzülən Akopyanın növbəti UĞURSUZ CƏHDİ

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyan ABŞ, Fransa, Kanada, Braziliya, Livan, Sinqapur, Litva, Argentina, Vyetnamın birinci xanımlarına məktub ünvanlayaraq, Azərbaycanın işğal altındakı ərazisi olan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımağa səsləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, məktubun mətnini özünün “Facebook” hesabında da paylaşıb.

“Dağlıq Qarabağı tanımaqla siz sülh göyərçini olacaqsınız. Mən ömrümün sonuna kimi sizə minnətdar olacağam. Mənim xalqın bunu əbədi yadında saxlayacaq”, - deyə Akopyan yazıb.

Qeyd edək ki, o, dünya ölkələrinin birinci xanımlarına ünvanladığı məktubun mətnini bir müddətdən sonra özünün sosial şəbəkə hesabından silib.

