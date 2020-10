Daxili İşlər Nazirliyi növbəti dəfə əhaliyə müraciət edib.

DİN Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a daxil olan qısa müraciətdə deyilir:

“Koronavirusla mübarizəmiz davam edir. Bu təhlükəli infeksiyanın mövcudluğunu bir an belə unutmamalı, özümüzü, doğmalarımızı və ətrafımızdakı insanları qorumalıyıq. Biz qorxunc virusa birlikdə, karantin qaydalarına riayət etməklə qalib gələ bilərik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.