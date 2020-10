Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının Fikrət Əmirov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının repetitoru, tanınmış qarmon ifaçısı, Əməkdar artist Etibar Qasımbəyli vəfat edib.

Bu barədə Metbuat.az-a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

Qeyd edək ki, Etibar İsmayıl oğlu Qasımbəyli 23 sentyabr 1957-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. O, 2011-ci ildə Əməkdar artisti fəxri adına layiq görülmüşdü.

