"Bərdədən sonra Tərtərə gedirik, atırlarsa atsınlar".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib.

H.Hacıyev bildirib ki, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı fərq bundan ibarətdir.



"Torpaqlarımız işğaldan azad ediləcək. Düşmən döyüş meydanından şərəfsizcəsinə qaçır. Əgər kişidirlərsə, döyüş meydanında üzə çıxsınlar".

