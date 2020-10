Prezident İlham Əliyev xanım Berna Yılmaza başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mətndə deyilir:

"Hörmətli xanım Yılmaz.

Həyat yoldaşınız – qardaş Türkiyə Respublikasının dövlət xadimi və siyasi xadim Məsud Yılmazın vəfatı xəbəri məni olduqca kədərləndirdi.

Bu ağır anlarda dərdinizə şərik çıxır, Sizə, əzizlərinizə və yaxınlarınıza dərin hüznlə başsağlığı verirəm.

Allah rəhmət eləsin!"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.