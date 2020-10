“Düşmən həm döyüş texnikası, həm canlı qüvvə baxımından verilən ağır itkilər nəticəsində hər dəfə geri çəkilməyə məcbur edilir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi, polkovnik-leytenant Anar Eyvazov deyib.



O bildirib ki, hazırda Ağdərə, Xocavənd və Qubadlı istiqamətində döyüşlər davam edir və düşmənə qarşı ciddi tədbirlər görülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.