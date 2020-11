Keçmiş futbolçu Samuel Eto vətəni Kamerunda qəzaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 39 yaşlı futbolçunun avtomobili yararsız hala düşüb.

Samuel Etonun vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilir.

