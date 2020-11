Türkiyəli rəsmilərin Prezidentlə görüşündən FOTOLAR

Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Hulusi Akar və xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlunun ötən gün Azərbaycana işgüzar səfəri barədə məlumat paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qurumun sosial şəbəkə hesablarında nazirlərin Bakı səfərindən fotolar yerləşdirilib. Bildirilib ki, Türkiyə rəsmiləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşüblər.

“Hər iki nazir görüşdə Dövlət Bayrağı Günü və işğal altındakı Şuşa şəhərinin azad edilməsi münasibətilə cənab Əliyevi təbrik etdi”, - deyə məlumatdaqeyd edilib.

