Xankəndi və Şuşada Azərbaycan mobil şəbəkəsi fəaliyyətə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “İzvestiya” qəzetinin Qarabağda olan müxbiri məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, mobil şəbəkə “Qelebebizimdir” adlanır.

