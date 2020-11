Azərbaycan torpaqlarının düşmən işğalından azad edilməsində əməyi olan əsgər və zabitlərimiz bu qələbəni musiqi sədaları ilə qeyd ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb:

