Xəbər verdiyimiz kimi, Daxili İşlər Nazirliyi işğaldan azad edilən ərazilərə polis şöbələrini köçürməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə Şuşa Şəhər Polis Şöbəsinin əməkdaşları 28 il sonra doğma Şuşa Qalasının yaxınlığında fotoları yayılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.