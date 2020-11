Naxçıvana quru yolla birbaşa reyslərin açılması gediş-gəlişi üç dəfəyə qədər artıra bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Trend-ə açıqlamasında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin (DANX) İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Nuridə Allahyarova bildirib.

Onun sözlərinə görə, bu günə kimi insanlar Naxçıvana quru yol ilə İran üzərindən gedirdilər. Sərnişinlər 4 dəfə görmük yoxlanışından keçdikləri üçün onlar Naxçıvana 12 saata çatırdılar, ancaq 2019-cu ildə gömrük yoxlanışları iki dəfəyə qədər azaldığı üçün bu yol 8 saata kimi azaldıldı.

Gələcəkdə sərnişinlər öz ərazimizdən keçməklə Naxçıvana gedərlərsə, bu müddət qat-qat aşağı olacaq:

"Naxçıvana reyslər 2007-ci ildən başlayıb. O vaxt Azərbaycanın keçmiş Nəqliyyat Nazirliyi ilə İran İslam Respublikasının Yol və Şəhərsalma Nazirliyi arasında memorandum imzalanmışdı.

Həmin memoranduma əsasən Bakıdan İran ərazisindən Naxçıvana avtobus nəqliyyatı üçün marşrut xətti açıldı. Pandemiyaya qədər gün ərzində qonşu dövlətin ərazisindən keçməklə Naxçıvana 3 avtobus yola salınırdı, yalnız xüsusi günlərdə bu say 5-ə çatdırılırdı.

Bundan əlavə memorandumun şərtlərinə uyğun olaraq daşıyıcı şirkətlərin 50 faizi qonşu dövlətdən olmalı idi. Bu da öz növbəsində bölgədə Azərbaycan daşıyıcılarının tam şəkildə fəaliyyətinə imkan vermirdi.

Həmçin 2007-ci ildən avtomobil yolu ilə Naxçıvana reyslər yalnız gecə vaxtı həyata keçirilirdi. Gediş-gəlişə tələb çox olduğu üçün 2019-cu ildən reyslər gündüz vaxtı da həyata keçirilməyə başladı".

