Bakının bu küçə və prospektlərində tıxac var - FOTO

Paytaxtın bir çox küçə və prospeklərində avtomobil sıxlığı müşahidə olunur.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hazırda qeyd olunan küçə və prospektlərdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində sıxlıq yaşanır.

Bakı-Sumqayıt şossesi-20 Yanvar dairəsi

K.Rəhimov küçəsi-hər iki istiqamət

Z.Əliyeva küçəsi

Y.Səfərov küçəsi-H.Əliyev prospekti istiqaməti

Ü.Hacıbəyov küçəsi

H.Əliyev prospekti əsas yol "Koroğlu" m/st-sı istiqaməti

M.Hadi küçəsi "Əhmədli" m/st-sı istiqaməti

Z.Bünyadov prospekti hər iki istiqamət

A.Salamzadə küçəsi hər iki istiqamət

R.Behbudov küçəsi

Tbilisi prospekti hər iki istiqamət

Binəqədi şossesi-Binəqədi istiqaməti

Azneft dairəsi.

Qeyd edək ki, yollardakı sıxlıq müxtəlif istiqamətlərdə müntəzəm və ekspress xətlər üzrə avtobusların hərəkət intervalına da mənfi təsir etməkdədir.

