Milli Məclis bu gün növbəti plenar iclas keçiorəcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Milli Məclisin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Məlumata görə, iclasın gündəliyinə bir məsələ daxildir. Bu, aşağıdakı məsələdir:

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə və Azərbaycan xalqına Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müraciəti haqqında.



