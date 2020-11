Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin səhər işə piyada gedərkən çəkilmiş görüntüləri yayılıb.

Daim öz sadəliyi ilə seçilən H.Hacıyev bu dəfə də sakinlərin diqqətini çəkib.

Onlar Prezidentin köməkçisi ilə salamlaşıb, onu Azərbaycanın tarixi qələbəsi münasibətilə təbrik ediblər.

