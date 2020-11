"Azərbaycan xalqı 30 ildən bəri gözlədiyi qələbənin sevincini yaşayır. İlham Əliyevin yenilməz iradəsi və ordumuzun qurtuluş savaşı zəfərlə başa çatmış və əzəli torpaqlarımız işğaldan azad edilib. Xalqımız qalib xalqa çevrilib”.

Metbuat.az xəbər verir ki bunu parlamentin plenar iclasında çıxış edən spiker Sahibə Qafarova deyib.

“Təəssüf ki döyüş itkisiz olmur. Biz də vətən müharibəsində itkilər verdik”,-deyə sədr əlavə edib.

Sonra Şəhidlərin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.