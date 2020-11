Trampın qızı iş axtarır

ABŞ Prezidenti Donald Trampın dörd illik prezidentliyi dövründə qızı İvanka Tramp və kürəkəni Jared Kuşner Ağ Evdəki baş məsləhətçiləri arasında yer alıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Trampın 3 noyabr seçkilərində Co Baydenə rəsmi olmayan nəticələrə görə, məğlub olması Kuşner cütlüyünün məsləhətçilik vəzifələrini itirməsinə səbəb olub.

Bildirilir ki, 300 milyon dollar sərvətə sahib olan İvanka həyat yoldaşı ilə birlikdə yeni iş axtarışına çıxıb.



Ehtimal edilir ki, zəngin əsər kolleksiyasına sahib olan cütlük sənət sahəsini seçəcək.

