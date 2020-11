Ermənilərin əsir götürdükləri azərbaycanlı əsgərə işgəncə verməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb.

Video sosial şəbəkədə paylaşılıb.

Videoda Amin Musayev adlı azərbaycanlı əsgərin yaralı halda əsir götürüldüyü, harasa aparıldığı əks olunub. Əsgərimiz dəfələrlə hara aparıldığını soruşsa da, ermənilər buna söyüşlə cavab verib.

Daha sonra düşmən hərbçilərindən biri A.Musayevin yarasının üzərini basıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

