Uzun müddətdir Amerikaya köçən aparıcı Elvira İsmayılova orada ailə qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcının toyu ötən gün baş tutub. Elvira həyat yoldaşı ilə görüntülərini sosial şəbəkədə yayımlayıb.

Xoş günündə aparıcını həmkarı, hazırda ABŞ-da yaşayan Rüfət Ağayev də tək qoymayıb.

Qeyd edək ki, Elvira ATV-də çalışırdı. O, bir müddət əvvəl oxumaq üçün Amerikaya getdiyini açıqlamışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.