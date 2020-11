Hazırda davam edən yağışla əlaqədar bəzi ərazilərdə su yığılması halları müşahidə olunur.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən (BNA) Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu da, öz növbəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində çətinliklər yaradır:

“Sürücülərə belə ərazilərdən keçərkən diqqətli olmalarını tövsiyə edirik”.

Qeyd edək ki, sıxlıq eyni zamanda avtobusların saatlarla tıxacda qalamsına səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.