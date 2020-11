Sabiq nazirin oğlu da ön cəbhədə döyüşüb - FOTOLAR

Sabiq iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin oğlu Yusif Əliyev də Vətən Müharibəsində könüllü döyüşənlər sırasında olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərədə ali təhsil alan və son illər bizneslə məşğul olan Yusif Əliyev döyüşlərin başladığı ilk gündən Orduya könüllü yazılıb və ön cəbhədə döyüşərək torpaqların işğaldan azad edilməsində iştirak edib. Məlumata görə, Y.Əliyev hazırda da xidmətini davam etdirir.

Xatırladaq ki, Fərhad Əliyev 2001-2005-ci illərdə Azərbaycanın iqtisadi inkişaf naziri olub. 2005-ci ildə həbs edilərək vergidən yayınma, qanunsuz özəlləşdirmə, rüşvət alma və digər vəzifə cinayətlərində ittiham olunaraq 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 8 il sonra Prezidentin sərəncamı ilə əfv edilərək azadlığa çıxıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.