Müharibə itkisi və fəlakəti fonunda Paşinyan komandası eyş-işrətdə - ŞOK GÖRÜNTÜLƏR

Ermənistanın hakim “Mənim addımım” partiyasından olan millət vəkili Ayk Sarkisyan əlində içki şüşəsi bir gecə klubunda yarıçılpaq qızlarla əylənir.

Metbuat.az sia.az-a istinadla xəbər verir ki, Ermənistana məxsus hayeli.am saytında hakim partiyadan olan millət vəkilinin gecə klubundakı görüntüləri, fotoları yayımlanıb.

Yayımlanan fotolardan görünən odur ki, ölkədəki müharibə, minlərlə itki və fəlakət Nikol Paşinyanın bəzi komanda yoldaşlarının, ümumiyyətlə Ermənistan hakimiyyətinin əhval-ruhiyyəsinə və gündəlik həyatlarına təsir etməyib.

Həmçinin xatırladılır ki, yayılan məlumatlara görə, Ayk Sarkisyan və dostu Rüstəm Stepanyan bu yaxınlarda Ermənistan Milli Məclisi Spikerinin kürsüsündə oturan bir nümayişçini döyərək öldürüblər. Sarkisyanın əmri ilə qurbanın qəfil ölümündən sonra cəsədi Kiya körpüsündən atılıb.

Həmin hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanıb, baş verənlər barədə Nikol Paşinyana məlumat verilib.

