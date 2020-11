İrsimizi tanıyaq: ​Alban məbədinin qalıqları üzərində tikilən ibadətgah - VİDEO

“Xristian irsimizi tanıyaq” layihəsi çərçivəsində Kürmük məbədi haqqında qısa videoçarx təqdim edilib. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə videoçarx Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən yayımlanıb. Kürmük məbədi - Azərbaycanın Qax rayonu ərazisində vaxtilə mövcud olmuş qədim alban məbədinin (I-III əsrlərdə) qalıqları üzərində XIX əsrdə inşa edilib. Həmin videonu təqdim edirik:

