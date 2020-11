Nigeriyanın şimal-şərqində “Boko Haram” terror qruplaşmasının üzvləri fermerlərə hücum edib. Hadisə nəticəsində 70 fermer öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “France-Press” agentliyi məlumat yayıb.



Bildirilib ki, terrorçular mülki insanları düyü sahəsində işləyərkən qətlə yetiriblər.

