Gəncə Dövlət Universitetinin (GDU) müəllimi, alim Qurban Bəylərov vəfat edib.

Metbuat.az "report"a istinadən xəbər verir ki, Q.Bəylərov koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Q.Bəylərov 1968-ci ildə Kəlbəcər rayonunun Geştək sovetliyinin Yellicə kəndində anadan olub. 1992-ci ildən ali təhsil müəssisəsində çalışıb.

