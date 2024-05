İqtisad elmləri doktoru, Əməkdar müəllim Qəzənfər Abbasov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Qəzənfər Abbasov "Maliyyə və audit" kafedrasının məsləhətçi-professoru vəzifəsində çalışıb.

O, 86 yaşında vəfat edib.

