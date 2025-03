ABŞ-nin Federal Ehtiyatlar Sistemi (FED) uçot dərəcəsini illik 4,25-4,5% səviyyəsində saxlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb. FED 2025-ci ildə ABŞ-də inflyasiya proqnozunu 2,5%-dən 2,7%-ə qaldırıb.

Qurum həmçinin cari ildə ABŞ-nin ÜDM artımı ilə bağlı proqnozunu 2,1%-dən 1,7%-ə endirib.

