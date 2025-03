Tramp Müdafiə Nazirliyini yenidən qurmaq istəyir - İddia

ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyası Müdafiə Nazirliyini yenidən qurmaq istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Trampın ABŞ generallarını rəhbərlik etdiyi NATO-nun Avropadakı Müttəfiq Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı vəzifəsindən çəkmək istədiyi edilib. “NBC News” NATO-nun Avropadakı Müttəfiq Qüvvələrinin keçmiş komandanı Ceyms Stavridis və ABŞ-nin Avropa Komandanlığının keçmiş komandanı Ben Hodcesin açıqlamalarına əsaslanaraq belə xəbər yayıb.

Bildirilir ki, Pentaqonda yenidənqurma planları müzakirə edilib. Keçmiş komandanlar bildirib ki, ABŞ komandalıq vəzifələrindən imtina edərsə, Avropadakı müttəfiqlər bu vəzifəni bir daha ABŞ-yə verməyəcək. Bu da, ABŞ-nin NATO-da çıxmasının başlanğıcı ola bilər. Bu ABŞ-nin NATO-dakı nüfuzuna zərə verə bilər.

