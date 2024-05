İqtisadi böhran dərinləşir - Dollar dəyər itirəcək?

Qlobal iqtisadi böhran, inflyasiya və dollar - sözügedən vəziyyət fonunda bütün dünya ölkələrini və o cümlədən, Azərbaycanı maraqlandıran əsas məqamlardan biri dolların taleyidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, iqtisadçı Xalid Kərimli dolların taleyinin necə olacağı ilə bağlı danışıb. Onun sözlərinə görə, ABŞ iqtisadiyyatı dünyada birinci olduğuna görə və dünya əhalisi Amerika dollarını yığdığı müddətcə, bu valyutanın dəyərini itirməsindən danışmaq mümkün deyil.

Daha ətraflı "Xəzər Xəbər"in süjetində:

