​Yeni il yolkası neçəyə başa gəlir? - VİDEO

Yeni il bayramının ən önəmli simvollarından biri də məhz yolkadır. İstər uşaqların, istərsə də böyüklərin sevimlisi olan Yeni il yolkaları təkcə parklarda və ictimai yerlərdə deyil, evlərdə də həvəslə bəzədilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər il olduğu kimi, bu il də müxtəlif mağaza və onlayn satış platformalarında müxtəlif ölçülərdə və fərqli qiymətlərdə yolkalara və bəzək aksesuarlarına gəlmək mümkündür.

Bəs qiymətlər necədir?

Stolüstü suvenir yolkalar 3 manatdan 9 manata, digərləri isə hündürlüyünə görə 35 manatdan 150 manat və daha baha qiymətlərə təklif olunur.

Satıcılar deyirlər ki, ötən illə müqayisədə bəzi yolkaların qiymətində 25-30 faiz artım var.

Məsələn, ötən il 1.20 metr ölçüdə olan bayram yolkası ötən bayram öncəsi minimum 90-100 manata satıldığı halda, bu il 150-200 manat arasında dəyişir. Bu qiymət süni (plastik) ağaclara aiddir. Əsl yolkalarda isə 1 metr 50 santimetrədək olan ölçülərin qiymətləri ən az 400-450 manatdır.

Yolka üçün bəzək aksesuarları da fərqli qiymətlərədir. Alıcılar arasında isə qiymətdən razı qalanı da, narazı olanı da var.

Mağazaların bir çoxunda qiymətlərin bundan sonra ciddi dərəcədə artmayacağını deyirlər.

Ətraflı Xəzərxəbər-in materialında:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.