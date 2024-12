Rusiyanın Baykal dəmir yolunda daş kömürü dolu iki yük qatarı toqquşub.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Şərqi Sibir Nəqliyyat Prokurorluğundan məlumat verilib.

Məlumata görə, toqquşma nəticəsində qatarların birinin 35, digərinin isə 7 vaqonu relsdən çıxaraq aşıb.

Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.

