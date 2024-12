Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Suriyaya gedib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, H. Fidan Dəməşqdə Suriyanın yeni administrasiyasının rəhbəri Ahmed eş-Şara ilə görüşüb.

Görüşdə xarici işlər nazirinin müavini Nuh Yılmaz, Türkiyənin Dəməşq səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Burhan Köroğlu və Suriya müvəqqəti hökumətinin xarici işlər naziri vəzifəsinə təyin edilmiş Esaad Hasan Şeyban da iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.