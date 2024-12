Əksər insanlar pirotexniki vasitələrin yaratdığı təhlükədən xəbərdar olsa da, onlardan istifadə edənlərin sayı heç də az deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, son bir ildə gömrük orqanları 11 milyon pirotexniki vasitənin ölkəyə girişinin qarşısını alıb.

Partlayıcı və tezalışan pirotexniki vasitələrin qanunsuz şəkildə satışı qadağan edilir, onlar dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyalar sırasına daxildir və yalnız xüsusi icazə ilə istifadə edilə bilər.

Daha ətraflı İctimai TV-nin materialında:

