Konqo Demokratik Respublikasının şimal-şərqində bərənin batması nəticəsində azı 38 nəfər ölüb.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bərə qəzası Busira çayında qeydə alınıb.

Daha 100 nəfərin itkin düşdüyü bildirilir.

Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, bərənin göyərtəsində 400-dən çox insan olub.

Axtarış-xilasetmə əməliyyatları davam etdirilir.

İlkin ehtimala görə, bərənin aşmasına səbəb göyərtəsində çoxlu adam olması olub.

