Xurmanın əsas təhlükəsi

Xurma faydalı xüsusiyyətləri ilə məşhurdur, çünki A, C, E vitaminləri, antioksidantlar, kalium və maqneziumla zəngindir.

Metbuat.az ıent.az-a istinadən xəbər verir ki, xurma həddindən artıq yeyildikdə sağlamlığa zərər verə bilər.

Heç bir təsəvvürünüz olmayan xurmanın təhlükəsi nədir?

Xurma üçün əsas təhlükə tanninlərin yüksək tərkibidir. Bu komponentlər, həddindən artıq istehlak edildikdə, aşağıdakı problemlərə səbəb ola bilər:

1. Bezoarların (bezeoar - qida, bitki lifləri, saç və ya həzm olunmayan maddələrin mədə-bağırsaq traktında topaqlar əmələ gətirdiyi bir vəziyyətdir – red.) əmələ gəlməsi - Xurma çox miqdarda və ya acqarına yeyildikdə mədədə sıx qida formasiyaları əmələ gələ bilər.

2. Qəbizlik - Lif, orta dərəcədə faydalı olsa da, artıqlığı normal bağırsaq hərəkətliliyinə mane ola bilər və qəbizliyə səbəb ola bilər.

3. Qastrit və xoraların pisləşməsi - Yüksək turşuluq və büzücü təsiri mədə mukozasını qıcıqlandırır, mədə-bağırsaq xəstəliklərinin əlamətlərini kəskinləşdirir.

Kim diqqətli olmalıdır?

Bu insan qrupları xurma yeyəndə xüsusilə diqqətli olmalıdırlar:

Riskləri necə minimuma endirmək olar?

Mənfi nəticələrin ehtimalını azaltmaq üçün bu sadə tövsiyələrə əməl edin:

1. Acqarına xurma yeməyin. Əsas yeməkdən sonra onu rasiona daxil etmək daha yaxşıdır.

2. Sayını gündə 1-2 meyvə ilə məhdudlaşdırın.

3. Yetişmiş meyvələri seçin. Yetişməmiş xurma daha çox tanen ehtiva edir.

4. Həzmi pozmamaq üçün süd məhsulları ilə birləşdirməyin.

Xurmanın faydalı xüsusiyyətləri

Düzgün yanaşma ilə, xurma zəngin tərkibinə görə orqanizmə əhəmiyyətli faydalar gətirir:

Araşdırma və tövsiyələr

Xurmanın orta istehlakı orqanizmə faydalı təsir göstərir, lakin fərdi xüsusiyyətləri nəzərə almaq vacibdir. Həssas həzm sistemi olan insanlara bu meyvəni qida rasionuna daxil etməzdən əvvəl həkimə müraciət etmələri tövsiyə olunur.

Nəticə

Xurma ləzzətli və qidalı bir meyvədir, lakin az miqdarda və diqqətli istehlak əsas olaraq qalır. Sadə tövsiyələrə əməl etməklə, mümkün problemlərdən qaça və sağlamlıq üçün maksimum fayda əldə edə bilərsiniz.

