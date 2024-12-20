Dünya birjalarında neft ucuzlaşır

Dünya birjalarında neft ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Londonun ICE (“InterContinental Exchange Futures”) birjasında “Brent” markalı neftin bir barelinin qiyməti 0,42 dollar azalaraq 72,46 dollar olub. Nyu-Yorkun NYMEX (“New York Mercantile Exchange”) birjasında “Light” markalı neftin bir barelinin qiyməti isə 0,41 dollar azalaraq 68,97 dollar təşkil edib.

“Azeri Light” markalı neftin bir barelinin qiyməti 1,18 dollar və ya 1,54 faiz azalaraq 75,24 dollar olub.

Qeyd edək ki, “Azeri Light” neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb.