İranın Gilan əyalətinin Astara şəhəri yaxınlığında rusiyalı TIR sürücüsünün meyiti tapılıb.

Metbuat.az axar.az-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın İrandakı səfirliyi məlumat yayıb.

“Bu il dekabrın 16-da Astara şəhəri yaxınlığındakı parkda Rusiya vətəndaşının meyiti aşkarlanıb. Məsələ Rusiyanın Rəştdəki Baş konsulluğu və Rusiyanın İrandakı səfirliyininin nəzarəti altındadır”, - məlumatda qeyd olunub.

TIR sürücüsünün güllələndiyi bildirilir.

