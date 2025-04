Bu ölkədə matəm elan edildi

Dominikan Respublikasının paytaxtı Santo Dominqodakı gecə klubunda baş verən faciə ilə bağlı matəm elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident Luis Abinader açıqlama verib. O, ölkədə üç günlük matəm elan edildiyini açıqlayıb. Əyləncə məkanına baxış keçirən Abinader faciədən çox kədərləndiyini ifadə edib. O bildirib ki, bütün xilasetmə təşkilatları lazımi yardımı göstərib və xilasetmə işləri davam edir.

Qeyd edək ki, Dominikan Respublikasında ən məşhur əyləncə məkanlarından biri kimi tanınan “Jet Set” klubunun damının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 124-ə çatıb. 155 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə zamanı klubda 300-ə yaxın müştəri olub. Hadisənin səbəbləri hələlik açıqlanmayıb.

