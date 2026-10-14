Azərbaycan xalqının çoxəsrlik mədəni irsinin ən zərif nümunələrindən biri olan kəlağayı milli estetik zövqü, sənətkarlıq ənənələrini və tarixi yaddaşı özündə birləşdirir. İpəyin zərifliyi, rənglərin ahəngi və naxışların simvolik mənası ilə seçilən bu milli baş örtüyü nəsildən-nəslə ötürülərək günümüzədək gəlib çatıb.
Metbuat.az bildirir ki, kəlağayı yalnız geyim elementi deyil, həm də Azərbaycan qadınının zövqünü, milli kimliyini və xalqın mənəvi dəyərlərini ifadə edən sənət nümunəsidir. Onun üzərindəki hər bir naxış, rənglərin seçimi və işlənmə üsulu əsrlər boyu formalaşmış xalq yaradıcılığının izlərini daşıyır.
Kəlağayının hazırlanması xüsusi bilik və ustalıq tələb edən mürəkkəb prosesdir. Ənənəvi istehsal zamanı əvvəlcə ipək parça toxunur, daha sonra boyanır və taxta qəliblər vasitəsilə müxtəlif naxışlarla bəzədilir. Bu prosesdə sənətkarın təcrübəsi, zövqü və incə əl işi mühüm rol oynayır.
Kəlağayının naxışlarında bitki motivləri, həndəsi fiqurlar və Azərbaycan ornamental sənətinin əsas elementlərindən olan buta xüsusi yer tutur. Təbiətdən ilhamlanan bu təsvirlər milli sənət ənənələrinin zənginliyini və xalqın gözəllik anlayışını əks etdirir.
Azərbaycan mədəniyyətində kəlağayının rəngi və naxışları ənənəvi olaraq müxtəlif məna daşıyıb. Onun rəng seçimi yaş, ailə mərasimləri və ictimai həyatla bağlı adət-ənənələrlə əlaqələndirilib. Qırmızı kəlağayı gəlinin toy geyimində mühüm yer tutub, müxtəlif rəngli ipək örtüklər isə xeyir-dua və xoş niyyət rəmzi kimi istifadə edilib.
Keçmişdə kəlağayı ailə mərasimlərinin, toy adətlərinin və gündəlik həyatın ayrılmaz hissəsi olub. Bu ənənələr onun sadəcə bəzək əşyası deyil, həm də insanların həyat tərzini və dünyagörüşünü əks etdirən mədəni simvol olduğunu göstərir.
Kəlağayı sənətinin Azərbaycanda əsas mərkəzləri Şəki şəhəri və İsmayıllı rayonunun Basqal qəsəbəsidir. Bu ərazilərdə ipəkçilik və kəlağayı istehsalı uzun tarixə malikdir. Xüsusilə Basqal əsrlər boyu kəlağayı sənətinin yaşadıldığı məkanlardan biri kimi tanınıb.
Ənənəvi sənətkarlıq biliklərinin ustad-şagird yolu ilə ötürülməsi kəlağayı istehsalının özünəməxsus xüsusiyyətlərini qoruyub. Hər bir ustanın əl işi və naxış seçimi bu sənətə fərdi çalarlar qazandırıb.
Kəlağayı sənətinin beynəlxalq səviyyədə tanınması da onun mədəni əhəmiyyətini təsdiqləyir. 2014-cü ilin noyabrında kəlağayının hazırlanması və geyinilməsi ənənəsi UNESCO-nun Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil edilib.
Kəlağayı ənənəsinin qorunması Azərbaycan xalqının mədəni irsinə, sənətkarlıq tarixinin yaşadılmasına və milli kimliyin gələcək nəsillərə ötürülməsinə xidmət edir. Onun zərifliyi ilə seçilən görünüşü, zəngin ornamentləri və tarixi məzmunu milli mədəniyyətin özünəməxsusluğunu nümayiş etdirir.
Bu gün kəlağayı Azərbaycan xalqının keçmişi ilə bu günü arasında mənəvi bağ yaradan sənət nümunələrindən biridir. İpək üzərində yaşadılan rənglər və naxışlar xalqın estetik zövqünü, yaradıcılıq qabiliyyətini və çoxəsrlik tarixi yaddaşını gələcək nəsillərə çatdırır.