Akardan sülhməramlılarla bağlı növbəti AÇIQLAMA

"Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə Birgə Rusiya-Türkiyə Mərkəzinin işi ilə bağlı ruslarla əməkdaşlığımız planlaşdırılmış qaydada işlərimiz davam edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün Hulusi Akar Türkiyənin milli müdafiə nazirliyində generallarla keçirilən görüşdə bəyan edib.

Qeyd edək ki, noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında qəbul edilən atəşkəs razılaşmasından sonra noyabrın 11-də Türkiyə və Rusiya müdafiə nazirləri arasında qəbul edilən memorandum çərçivəsində Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə Birgə Mərkəz yaradılıb.

