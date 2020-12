Gəncə şəhərində daha bir həkim dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baku.ws-in bölgə müxbirinin verdiyi məlumata əsasən, Ayaz Əliyev koronavirusa yoluxub və bu səbəbdən həyatını itirib.

Tibb işçisi ixtisası üzrə Gəncə şəhərində ən tanınan həkimlərdən biri olub.

O, uzun müddət Gəncə şəhər Abbas Səhhət adına 1 saylı Poliklinikada çalışıb.

