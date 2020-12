“Qələbə xəbərindən öncə şəhid qardaşımı yuxuda gördüm” - VİDEO

"Qələbə xəbərini eşitməmişdən öncə şəhid qardaşımı yuxumda gördüm. O, əlində bayraq Qarabağ deyərək sevinirdi".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri şəhid bacısı Lalə Əhmədova deyib.



Onun qardaşı Nicat Əhmədov Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşaraq şəhid olub. Nicat evin kiçiyi olsa da, hər zaman özünü evdə böyük kimi aparıb və ailə üzvlərinin hamısına dəstək olurmuş. Bu dəfə də Nicat igidlik göstərərək öz böyüklüyünü göstərdi.



Nicata həsr edilmiş xüsusi süjeti oxuculara təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.