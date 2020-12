Naxçıvanda Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinə yeni komandir təyin olunub.

Metbuat.az BakuPost-a istinadən xəbər verir ki, Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun Komandanı general-polkovnik Kərəm Mustafayev polkovnik Haqverdi Dadaşovu Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin komandiri təyin edib.

H. Dadaşov bu gün Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə “Zəfər” ordeni ilə təltif olunub.

O, Vətən Müharibəsində torpaqların işğaldan azad edilməsində böyük qəhrəmanlıq göstərib.



