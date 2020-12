Xanəndə Mirələm Mirələmov "Elgizlə izlə" proqramının qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi şəhid Xudayar Yusifzadənin dillər əzbərinə çevrilən "Vətən yaxşıdır" ifasını oxuyub.

Mirələm göz yaşlarını saxlaya bilməyib.



Qeyd edək ki, "Vətən yaxşıdır" mahnısının bəstəkarı Əlibaba Məmmədov onun adını dəyişərək "Xudayar təsnifi" edib.(axsam.az)

