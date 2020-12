“Bravo”nun əsgər payı Talış kəndinə çatdı - VİDEO

Şanlı ordumuzun heç bir maddi-məişət çətinliyinin olmaması üçün Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev Fondu və "Bravo” supermarketlər şəbəkəsi hərbi qulluqçularımız üçün dəstək aksiyasının həyata keçirilməsini davam etdirir.

Bu gün Tərtər rayonunun işğaldan azad edilmiş Talış kəndi ərazisində xidmət göstərən tabora yardım paylanılıb.

Öz növbəsində yardım məhsulları müvafiq olaraq postlarda xidmətdə olan əsgərlərə paylanılacaq.

Əraziyə ezam olunmuş Oxu.Az-ın əməkdaşı yardım aksiyası ilə bağlı görüntüləri təqdim edir:

