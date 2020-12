Tanınmış həkim-kosmetoloq Fəridə Məmmədova koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, ona bir neçə gün bundan əvvəl "COVID-19" diaqnozu qoyulub. Müalicə almasına baxmayaraq onun vəziyyəti ağırlaşıb.

Qeyd edək ki, F. Məmmədova Sumqayıtda məşhur gözəllik mərkəzinin rəhbəridir. O, ekspert kimi tez-tez verilişlərdə tamaşaçı qarşısına çıxıb.



Bu xəbəri Zaur və Günay öz "İnstagram" səhifəsində paylaşıb.

